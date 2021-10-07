Власть
Санавиация Крыма совершила 208 вылетов с начала года
На базе отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» продолжает функционировать служба санитарной авиации.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.
Так, с начала этого года осуществлено 208 вылетов, обслужено 224 человека, из которых 55 детей (их них 22 в возрасте до одного года). Выполнено 204 медицинские эвакуации, 20 консультаций тяжелобольных, 3 экстренные операции.
Как отметил директор Центра Сергей Олефиренко, функционирование санитарной авиации позволяет в кратчайшие сроки транспортировать пациентов на дальнее расстояние. Вылеты осуществляются как по Крыму, так и в другие субъекты страны.
Кроме того, транспортировка вертолетом позволяет минимизировать риски ухудшения состояния пациентов при переводе в другие медицинские организации, когда ввиду тяжести состояния больной не может переносить длительные поездки и малейшие колебания транспорта. При перелете пациента сопровождают медицинские работники.
Вместе с тем, с помощью санитарной авиации республиканские специалисты могут оперативно прибыть в районные больницы для проведения консультации, либо экстренной операции нуждающимся больным.
Напомним, что медицинская эвакуация в Республике Крым осуществляется вертолетом типа «Ансат», который оснащен медицинским модулем (аппарат ИВЛ, кардиомонитор, пульсоксиметр, инфузомат и другое необходимое оборудование).
В этом году в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» целевой показатель количества лиц дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации составляет 223 человека. Планируется, что до конца года данный показатель будет перевыполнен.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Улицу Гоголя в Симферополе перекроют с 8 по 14 октября. В связи с ремонтом в крымской столице временно ограничат движение по улице Гоголя, сообщили в пресс-службе администрации города.
Общественник указал на главные проблемы транспорта в Крыму. Общественный транспорт во многих районах и муниципалитетах Крыма работает только до 18 часов.
Почти 150 остановочных павильонов смонтируют на дорогах Крыма. Госпредприятие «Крымавтодор» получило контракт на установку 149 остановочных павильонов на территории Крыма.
В Крыму отменили часть пригородных электропоездов. Электрички в Крыму ходят по зимнему расписанию с 1 октября. Некоторые поезда отменены.
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.
Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана силовиками
Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.
5 октября
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
полтора часа назад
Москва устала от кадрового хаоса в Крыму
8 часов назад
Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины
Певица Анжелика Варум не будет посещать Крым из-за необходимости ездить в Украину.