Санавиация Крыма совершила 208 вылетов с начала года

На базе отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» продолжает функционировать служба санитарной авиации.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

Так, с начала этого года осуществлено 208 вылетов, обслужено 224 человека, из которых 55 детей (их них 22 в возрасте до одного года). Выполнено 204 медицинские эвакуации, 20 консультаций тяжелобольных, 3 экстренные операции.

Как отметил директор Центра Сергей Олефиренко, функционирование санитарной авиации позволяет в кратчайшие сроки транспортировать пациентов на дальнее расстояние. Вылеты осуществляются как по Крыму, так и в другие субъекты страны.

Кроме того, транспортировка вертолетом позволяет минимизировать риски ухудшения состояния пациентов при переводе в другие медицинские организации, когда ввиду тяжести состояния больной не может переносить длительные поездки и малейшие колебания транспорта. При перелете пациента сопровождают медицинские работники.

Вместе с тем, с помощью санитарной авиации республиканские специалисты могут оперативно прибыть в районные больницы для проведения консультации, либо экстренной операции нуждающимся больным.

Напомним, что медицинская эвакуация в Республике Крым осуществляется вертолетом типа «Ансат», который оснащен медицинским модулем (аппарат ИВЛ, кардиомонитор, пульсоксиметр, инфузомат и другое необходимое оборудование).

В этом году в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» целевой показатель количества лиц дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации составляет 223 человека. Планируется, что до конца года данный показатель будет перевыполнен.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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