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Размером с кухню: когда ждать появления 10-метровых квартир в Крыму
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Тренд на микроквартиры, площадь которых не превышает 20 квадратных метров, может прийти в Крым вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем, считают эксперты.
Основная причина этого кроется в чрезвычайно высоких ценах на жилье и ограниченных финансовых возможностях населения и инвесторов, сообщили специалисты рынка недвижимости.
Ранее о тренде на строительство мини-апартаментов площадью 9 квадратных метров заявили московские риелторы.
Столица России не стала пионером в строительстве жилья столь малой площади. Эта тенденция присуща многим мегаполисам мира, таким как Париж, Гонконг, Рим и Нью-Йорк, пишут «Известия».
«Главное здесь - цена вопроса, а цены на недвижимость очень сильно растут. Поэтому, скорее всего, инвестировать могут и в такие площади», - считает специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий Надежда Буйлова.
По словам собеседницы, в соседнем Краснодарском крае активно развивается строительство студий площадью 20 квадратов. Они интересны как инвесторам, так и перекупщикам. Эксперт уверена, что до конца года следует ожидать еще одного скачка стоимости, и однокомнатные квартиры в Крыму могут подняться с сегодняшних 4 - 4,1 млн рублей до 5 млн рублей.
В таких условиях 20-метровые мини-квартиры стоимостью около 3 млн рублей могут оказаться единственным доступным вариантом для большого числа покупателей. Кроме того, такой площади достаточно и для отдыха, и для проживания студента. При этом совсем маленькие квартиры - до 10 квадратных метров - едва ли будут пользоваться большим спросом на полуострове в ближайшее время, считает сотрудник крупного агентства недвижимости Сергей Жильцов.
«За последние годы сформировался устойчивый спрос на однокомнатные квартиры площадью около 35 квадратных метров и двухкомнатные до 45 квадратов. Их стоимость, в зависимости от стадии строительства и наличия отделки, варьируется от 3,5 до 6 млн рублей», - сказал Жильцов.
С апреля прошлого года спрос на них поддерживался льготной ипотекой, летом добавилось стремление людей зафиксировать накопления, вложив их в недвижимость. Спрос на них, преимущественно в жилых комплексах повышенной комфортности, сохраняется и сейчас, а по некоторым объектам даже существенно превышает предложение, отметил собеседник.
При этом вероятность востребованности микро-квартир, площадь которых не превышает десяти метров, он оценил как достаточно низкую. В первую очередь, в силу особенностей менталитета и традиций местного населения, во-вторых - такое жилье, возможно, будет сложнее перепродать при необходимости, а это дополнительный риск для инвестора.
«В Крыму всего несколько проектов с апартаментами, площадь которых не превышает 25 квадратных метров», - сообщили в офисе одного из крупных застройщиков.
Как правило - это студии, покупка которых носила исключительно инвестиционный характер. В настоящее время мы не рассматриваем строительство подобных и объектов с еще меньшим метражом, заверил собеседник. По словам представителя застройщика, в регионе востребованы комплексы бизнес-класса, где большое внимание уделяется архитектурным решениям, дополнительной инфраструктуре, озеленению.
Такое жилье значительно дороже за счет статусности, но пользуется более высоким спросом, чем микро-студии. Поэтому появление проектов со студиями до 10 квадратов если и возможно, то не в обозримом будущем. Кроме того, эксперт в сфере недвижимости выразил мнение, что в Крыму возможно снижение темпов роста цен на вторичном рынке жилья.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Размером с кухню: когда ждать появления 10-метровых квартир в Крыму
Тренд на микроквартиры, площадь которых не превышает 20 квадратных метров, может прийти в Крым вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем, считают эксперты.
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