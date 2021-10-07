Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 7 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 88 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 82 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 34 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 41 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 35 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 86 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 13, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 36 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 84 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер восточный 37 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 82 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 16, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 19, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 17, в Сочи - 21, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Холодная и ветреная погода сохранится в Крыму еще неделю. Ветер и местами осадки прогнозируются в Крыму до середины следующей недели.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 5 октября.

На Крым надвигается трехдневный шторм: готовимся к непогоде. Сильный ветер прогнозируется в Крыму в ближайшие трое суток, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Россиян предупредили об аномально снежной зиме. Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра «Фобос».