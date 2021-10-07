Привиться от коронавируса в частных клиниках Севастополя пока нельзя

С 1 октября в России вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Они позволяют частным медицинским организациям, работающим в системе ОМС, принимать участие в вакцинации населения. Коснутся ли эти изменения Севастополя, разбирались СМИ.

Ответ краток: возможно, и коснутся, но позже. Пока, как сообщили в департаменте здравоохранения, ни одно работающее в системе ОМС частное медицинское учреждение о своей готовности к бесплатной вакцинации не заявило.

При обсуждении поправок к закону «Об иммунопрофилактике…» в Госдуме депутаты в качестве аргумента приводили значительное количество россиян, которые обращаются за помощью к частникам.

«В частных клиниках по месту жительства наблюдаются десятки тысяч россиян, и для того, чтобы бесплатно пройти вакцинацию, им приходится обращаться в другое место. Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют», – сказал тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Севастопольцам же пока придется ставить прививки в традиционных местах. Напомним: пункты вакцинации от COVID-19 работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Мобильные пункты развернуты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». Помимо иммунитета, вакцинированные получают и надежду выиграть 100 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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