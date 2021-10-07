Полицейские задержали разрисовавших фонтан у Госсовета Крыма подростков

Симферопольские полицейские задержали четырех человек, которые рисовали граффити в общественных местах.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Симферополю в вечернее время при патрулировании улиц Карла Маркса и Пушкина выявлены двое подростков 15 лет, которые маркером нанесли надписи на внешней облицовке фонтана у здания Государственного совета Республики Крым. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции и переданы сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.

Через несколько дней полицейские задержали еще двоих любителей граффити. Два ялтинца 23 и 26 лет разрисовывали остановку общественного транспорта на проспекте Вернадского в Симферополе.

Материалы в отношении несовершеннолетних переданы в администрацию Симферополя для принятия решения о привлечении их к ответственности. В отношении жителей Ялты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ - вандализм. Им грозит наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей либо три месяца ареста.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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