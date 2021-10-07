Под Севастополем продолжают поднимать останки советских воинов

Под Севастополем на Мекензиевых горах на Втором кордоне продолжается Вахта памяти, на которую ежегодно приезжают поисковики со всей страны.

Об очередной экспедиции рассказывает Независимое телевидение Севастополя.

На Мекензиевых горах во время обороны и освобождения Севастополя нашли последнее пристанище тысячи советских бойцов. Поисковики считают своим долгом поднять останки мужественных защитников нашего города и вернуть каждому из них – кому еще возможно – давно забытые имена.

Воронки от снарядов и окопы давно заросли дубами, шиповником и кизилом, но их очертания все еще хорошо видны, словно шрамы на мужественном лице Севастополя. А рядом с ними, едва прикрытые сухой листвой, белеют то ли камни, то ли кости. Если сойти с дороги в лес на Мекензиевых горах, с непривычки оглушает тишина – могильная тишина. Ведь подступы к нашему городу стали одной большой братской могилой для тех, кто оборонял и освобождал Севастополь.

«Здесь, в этих краях мы впервые. Мы приехали из Москвы и раньше осуществляли поиск практически по всей стране, по боевым регионам, включая даже Курильские острова. Но такое я действительно редко видал. Такой плотности огня и, самое печальное, такое количество верховых останков, то есть костей, которые белеют просто в траве. За вчерашний день буквально методом осмотра леса, даже без лопаты и металлодетектора удалось найти пять групп останков», – рассказывает участник вахты памяти «Севастопольский рубеж» Артем Хуторской.

И все же многие погибшие бойцы покоятся под землей. Найти их сегодня можно только благодаря металлическим предметам – с помощью металлодетектора.

«Верхний слой снимается лопатой до нахождения металлического предмета. Если этот металлический предмет принадлежал бойцу, то рядом находятся его останки. Уже тогда откладывается лопата, и руками, мелким инструментом обследуем всю территорию с целью найти не только останки человека, но и его медальон, где находится самое главное – где находится его имя», – поясняет руководитель вахты памяти «Севастопольский рубеж» Юрий Костькин.

А еще – место рождения и прохождения службы. Благодаря этим данным поисковикам удается найти родственников погибших и сообщить им, что их дед не пропал без вести, а героически погиб. Возможно, эту весть вскоре услышат родные морского пехотинца, обнаруженного поисковиками, если, конечно, данные из его медальона удастся прочитать.

«Вот последний боец, которого мы нашли, он лежал в блиндаже. Нашел там свою кончину. Для того, чтобы его найти, нужно было выкопать заново этот блиндаж. И только тогда мы его там обнаружили», – пояснил Юрий Костькин.

Выкопать фактически заново блиндаж или окоп – задача не из легких. Даже осенью скалистая почва плохо поддается натиску лопат, а ведь делать поисковикам все приходится вручную, иначе можно повредить останки или пропустить медальон. При этом часто здесь встречаются и весьма опасные находки.

«Взрывоопасных предметов здесь очень много. И хочется предупредить граждан, что в этих местах, местах боевых столкновений, очень много взрывоопасных предметов, нужно быть чрезвычайно осторожными. Мы буквально несколько дней назад передали около 30 взрывоопасных предметов. Приехали из МЧС, забрали. Потом эти предметы были уничтожены», – рассказал Юрий.

Однако не всем бойцам «посчастливилось» погибнуть рядом с медальоном. Безымянные останки многих удается обнаружить лишь фрагментарно: кого-то в аду сражений просто разорвало на куски, а сквозь чьи-то кости давно пророс молодой дубок. Поисковикам приходится собирать защитников Севастополя по частям: на специальный баннер выкладывают куски таза, фаланги, пару ребер и осколок черепа, – вот и все, что осталось от человека.

В тексте использованы материалы: Форпост

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