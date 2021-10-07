Нелегальные гостиницы в Севастополе смогут выявлять на тепловой карте

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Данные о потоках экскурсантов, отдыхающих в Севастополе как индивидуально, так и в составе групп, будут анализировать с помощью нового инструмента, который позволит посчитать количество уникальных посетителей каждого туристического объекта.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщила вице-губернатор Мария Литовко.

«Под эгидой Ростуризма уже разработан новый инструмент для отчета, в том числе с использованием цифровых технологий, с помощью которого в режиме реального времени по тепловой карте можно увидеть количество уникальных посетителей региона. Мы сейчас с несколькими компаниями это прорабатываем, и тогда уже сможем давать более четкие данные», – рассказала Литовко.

Она отметила, что на сегодняшний день система учета туристов во всей России достаточно условна, так как «не имеет четкой привязки к персоне».

Как следствие, при формировании итоговых данных о посещениях экскурсантами того или иного туристического объекта, один и тот же человек, успевший за день побывать в нескольких местах, фигурирует в статистике несколько раз, что искажает истинную картину.

«Сейчас это оперативные данные, где невозможно разделить экскурсантов, которые посещают за один день несколько объектов. По ночующим туристам ситуация попроще, потому что мы о них получаем информацию из мест размещения. Хотя и здесь в сфере внимания не весь спектр, а только официальные объекты», – сказала Литовко.

Она подчеркнула, что новая система на основе тепловых карт позволит также выявлять нелегальные места размещения туристов.

Губернатор Михаил Развожаев предложил создать специальную систему регистрации, которая предлагала бы скидки или информационные бонусы людям, которые вводят в нее свои персональные данные при посещении тех или иных объектов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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