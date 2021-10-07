Власть
Москва устала от кадрового хаоса в Крыму
фото © Сергей Аксенов / Facebook
Политическое поле региона давно ждет обновлений среди элит.
Позиции куратора ЮФО, вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина укрепляются. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил журналист Андрей Гусий.
«Если оценить его действия по югу, то федеральные целевые и национальные проекты - это то, к чему у Марата Хуснуллина пристальное внимание, как и комплексному развитию территорий. Позицию федерального центра можно понять - чтобы начать процессы, надо вычистить всех и все, чтобы в процессе работы не всплывали старые грехи», - написал Гусий.
По его словам, у местных, в основном аффилированных, компаний не получится выстроить работу, «да и политическое поле давно ждет обновлений среди элит - от кадрового хаоса так и вообще устали даже в Москве - стадии Сергея Аксенова давно исчерпаны».
«При этом Крым так и не научился зарабатывать деньги, как и Севастополь», - считает журналист.
Как сообщалось, около триллиона рублей частных инвестиций правительство РФ планирует привлечь в Крым, чтобы сделать регион туристической жемчужиной России и всего мира.
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