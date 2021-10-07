Морской десант Черноморского флота штурмом взял побережье Крыма

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На межвидовом полигоне Опук в Крыму прошли масштабные учения подразделений морской пехоты Черноморского флота по высадке десанта на необорудованное побережье, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

«Подразделения решали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесению ударов артиллерией по обороняющимся силам, а также по созданию опорных пунктов обороны на побережье», – отмечается в сообщении.

Первыми высадились разведчики и военные инженеры, задачей которых было выявить огневые точки противника и обеспечить возможность прохода по заминированной территории десантно-штурмовым подразделениям и морскому тактическому десанту.

Высадка десанта на необорудованное побережье: учения ЧФ на полигоне Опук (Крым)Захват побережья с прорывом обороны условного неприятеля произвели экипажи бронетранспортеров БТР-82А.

Они ликвидировали боевые точки и закрепили позиции в ожидании основных сил. Одновременно штурмовики для спецназа Ми-8АМТШ при поддержке боевых вертолетов Ми-24 и Ка-52 высаживали в тылу противника десантно-штурмовые группы.

«Враг» оказался в ловушке и был ликвидирован.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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