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Морской десант Черноморского флота штурмом взял побережье Крыма
фото © МО РФ
На межвидовом полигоне Опук в Крыму прошли масштабные учения подразделений морской пехоты Черноморского флота по высадке десанта на необорудованное побережье, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.
«Подразделения решали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесению ударов артиллерией по обороняющимся силам, а также по созданию опорных пунктов обороны на побережье», – отмечается в сообщении.
Первыми высадились разведчики и военные инженеры, задачей которых было выявить огневые точки противника и обеспечить возможность прохода по заминированной территории десантно-штурмовым подразделениям и морскому тактическому десанту.
Высадка десанта на необорудованное побережье: учения ЧФ на полигоне Опук (Крым)Захват побережья с прорывом обороны условного неприятеля произвели экипажи бронетранспортеров БТР-82А.
Они ликвидировали боевые точки и закрепили позиции в ожидании основных сил. Одновременно штурмовики для спецназа Ми-8АМТШ при поддержке боевых вертолетов Ми-24 и Ка-52 высаживали в тылу противника десантно-штурмовые группы.
«Враг» оказался в ловушке и был ликвидирован.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Морской десант Черноморского флота штурмом взял побережье Крыма фото
На межвидовом полигоне Опук в Крыму прошли масштабные учения подразделений морской пехоты Черноморского флота по высадке десанта на необорудованное побережье, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.
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