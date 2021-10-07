Крымчанка со смертельным диагнозом «выбила» из чиновников лекарство за 22 миллиона

Жительница Ялты Анна Коробейникова стала первым взрослым пациентом в Крыму, больным неизлечимой спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа, которая стала получать спасительный препарат.

На днях 26-летней крымчанке поставили первый укол «Спинразы» — 4 ампулы ГКУ «Крымздрав» закупило за 22,5 млн рублей у московского ООО «Русофарм».

«Для врачей я оказалась экспонатом новым и непонятным», — написала девушка в соцсетях после процедуры.

Анна рассказала, что о закупке препарата ей никто заранее не сообщил. Так что звонок из поликлиники с требованием немедленно прибыть на госпитализацию в неврологическое отделение республиканского медцентра им. Семашко застал нашу собеседницу врасплох.

Из Ялты девушка на коляске добиралась около пяти часов на троллейбусе через автомобильные «пробки». Новый медцентр поразил крымчанку современным видом и оснащением.

Первые четыре спасительных укола Анна должна получить до конца 2021 года, потом чиновники должны провести новую госзакупку на приобретение следующей партии ампул.

«Это пожизненное лечение. Препарат остановит прогрессирование болезни. Уже через 4-5 уколов я смогу двигать рукой или ногой», — объяснила пациентка.

Несмотря на очевидную необходимость помощи, девушке пришлось через суд добиваться закупки такого дорогостоящего лекарства. Как писал ForPost, такой порядок действий прямо рекомендовал республиканский Минздрав таким пациентам, как Анна.

В тексте использованы материалы: Форпост

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