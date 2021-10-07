Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.7
воздух +10
море +20

Власть

Крымчанин пожаловался на приватизацию территории леса охотничьим клубом

09:22 четверг, 7 октября 2021

Пользователь социальной сети недоволен убийством животных и происходящим в регионе произволом.

Охотничий клуб приватизировал территорию леса от поселка Научный до поселка Трудолюбовка в Крыму, уверяет автор анонимного поста в сообществе «Инцидент Крым / Симферополь / Севастополь ДТП» в соцсети ВКонтакте.

«Ведут там охоту, построили беседку для разделки и поедания животных, чувствуют себя хозяевами в данной местности! Запросто могут преградить путь людям, потребовать автомобиль к досмотру, угрожая тем, что это частные угодья. Теперь им показалось этого мало, и они построили вольер в районе родника Афениз, на месте памятника партизанам, воевавших во времена ВОВ. Вольер занимает не один гектар леса от села Скалистое до Партизанского водохранилища! <…> Многие ругают «Тайган», цирки, зоопарки, а то, что у нас под носом происходит убийство животных - получается всем плевать», - написал автор публикации, в подтверждение своих слов прикрепив фотографии.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пообещали вырастить свыше двух миллионов саженцев для восстановления лесов. В этом году в лесных питомниках планируют вырастить более 2 млн единиц посадочного материала, сообщает Минприроды Крыма.

Эксперт рассказала, чего надо бояться в крымском лесу осенью. Теплые осенние месяцы – идеальное время для второго периода активности клещей.

Лес в Крыму теперь будут охранять с помощью квадрокоптера. В Белогорское лесное хозяйство Республики Крым прибыла новая лесопожарная техника и квадрокоптер.

Шесть человек заблудились в горах Крыма. Крымские спасатели 3 сентября эвакуировали шестерых человек, которые потерялись в горах Крыма.

Бизнес
Цена на газ упала на 650 долларов за день

Цена на газ упала на 650 долларов за день

Сегодня цены на газ выросли до рекордных 1937 долларов, но позже опустились ниже 1280 долларов.

Общество
Какой сегодня праздник 7 октября

Какой сегодня праздник 7 октября

Сегодня, 7 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Stars
Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины

Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины

Певица Анжелика Варум не будет посещать Крым из-за необходимости ездить в Украину.

Власть
Киев сообщил о размещении на границе с Крымом комплексов «Точка-У»

Киев сообщил о размещении на границе с Крымом комплексов «Точка-У»

Ракетные комплексы «Точка-У», размещенные Украиной на границе с Крымом в Херсонской области, могут представлять угрозу для ряда объектов на полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации