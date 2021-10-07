Крымчанин пожаловался на приватизацию территории леса охотничьим клубом

Пользователь социальной сети недоволен убийством животных и происходящим в регионе произволом.

Охотничий клуб приватизировал территорию леса от поселка Научный до поселка Трудолюбовка в Крыму, уверяет автор анонимного поста в сообществе «Инцидент Крым / Симферополь / Севастополь ДТП» в соцсети ВКонтакте.

«Ведут там охоту, построили беседку для разделки и поедания животных, чувствуют себя хозяевами в данной местности! Запросто могут преградить путь людям, потребовать автомобиль к досмотру, угрожая тем, что это частные угодья. Теперь им показалось этого мало, и они построили вольер в районе родника Афениз, на месте памятника партизанам, воевавших во времена ВОВ. Вольер занимает не один гектар леса от села Скалистое до Партизанского водохранилища! <…> Многие ругают «Тайган», цирки, зоопарки, а то, что у нас под носом происходит убийство животных - получается всем плевать», - написал автор публикации, в подтверждение своих слов прикрепив фотографии.

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