Власть
Крымчанин пожаловался на приватизацию территории леса охотничьим клубом
Пользователь социальной сети недоволен убийством животных и происходящим в регионе произволом.
Охотничий клуб приватизировал территорию леса от поселка Научный до поселка Трудолюбовка в Крыму, уверяет автор анонимного поста в сообществе «Инцидент Крым / Симферополь / Севастополь ДТП» в соцсети ВКонтакте.
«Ведут там охоту, построили беседку для разделки и поедания животных, чувствуют себя хозяевами в данной местности! Запросто могут преградить путь людям, потребовать автомобиль к досмотру, угрожая тем, что это частные угодья. Теперь им показалось этого мало, и они построили вольер в районе родника Афениз, на месте памятника партизанам, воевавших во времена ВОВ. Вольер занимает не один гектар леса от села Скалистое до Партизанского водохранилища! <…> Многие ругают «Тайган», цирки, зоопарки, а то, что у нас под носом происходит убийство животных - получается всем плевать», - написал автор публикации, в подтверждение своих слов прикрепив фотографии.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пообещали вырастить свыше двух миллионов саженцев для восстановления лесов. В этом году в лесных питомниках планируют вырастить более 2 млн единиц посадочного материала, сообщает Минприроды Крыма.
Эксперт рассказала, чего надо бояться в крымском лесу осенью. Теплые осенние месяцы – идеальное время для второго периода активности клещей.
Лес в Крыму теперь будут охранять с помощью квадрокоптера. В Белогорское лесное хозяйство Республики Крым прибыла новая лесопожарная техника и квадрокоптер.
Шесть человек заблудились в горах Крыма. Крымские спасатели 3 сентября эвакуировали шестерых человек, которые потерялись в горах Крыма.
Цена на газ упала на 650 долларов за день
Сегодня цены на газ выросли до рекордных 1937 долларов, но позже опустились ниже 1280 долларов.
Какой сегодня праздник 7 октября
Сегодня, 7 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины
Певица Анжелика Варум не будет посещать Крым из-за необходимости ездить в Украину.
Крымчане впервые получают квитанции об оплате налога на имущество
На территории Республики Крым с 2020 года введен налог на имущество физических лиц, который впервые исчислен в текущем году.
24 часа назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
23 часа назад
Киев сообщил о размещении на границе с Крымом комплексов «Точка-У»
Ракетные комплексы «Точка-У», размещенные Украиной на границе с Крымом в Херсонской области, могут представлять угрозу для ряда объектов на полуострове.