Ковид убивает все больше людей в России

фото © zdrav.expert

Рост смертности от коронавируса в России, рекорд по которой был зафиксирован в стране сутками ранее, зависит от нескольких причин, основная из которых – низкий уровень вакцинации.

К таким выводам пришли сразу несколько вирусологов, с которыми общался РБК.

По мнению профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, непривитые граждане «не выдерживают давления инфекции». Кроме того из-за низкого уровня вакцинации коронавирус распространяется намного шире. С зависимостью роста смертности от низкого уровня вакцинации согласилась и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, в России уровень вакцинации достиг 33%, а показатель летальности составляет 2,73. Вместе с тем в странах, где достигнут показатель 65% вакцинированных, смертность не превышает единицы. Однако кроме вакцинации есть и другие факторы, которые усугубляют показатель летальности от коронавируса.

По мнению Попович, речь идет, с одной стороны, о погоде и климате, с другой стороны, о более агрессивном дельта-штамме. Не последнюю роль играют и настроения населения, которое стало расслабленно относиться как к тестированию, так и к элементарным ограничениям – использованию СИЗов, например.

О необходимости более ответственно относиться к мерам индивидуальной защиты напомнил и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Схема проста: чем меньше людей защищаются, тем больше заболевают. Чем выше уровень заболеваемости, тем выше уровень смертности. Кроме того, не следует забывать и о том, что осень и зима – время «расцвета» сезонных вирусов и инфекций, которые только помогут коронавирусу «косить» людей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму. Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.

Крымчанка со смертельным диагнозом «выбила» из чиновников лекарство за 22 миллиона. Жительница Ялты Анна Коробейникова стала первым взрослым пациентом в Крыму, больным неизлечимой спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа, которая стала получать спасительный препарат.

В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.

В Минздраве назвали единственный способ остановить COVID-19 в Крыму. В Крыму продолжается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией и количества случаев, требующих госпитализации.