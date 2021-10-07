Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму ● В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом ● В Минздраве назвали единственный способ остановить COVID-19 в Крыму ● Сотни заболевших: коронавирусная сводка по Севастополю ● В Крыму презентовали «прибор для подавления коронавируса»
Ковид убивает все больше людей в России
фото © zdrav.expert
Рост смертности от коронавируса в России, рекорд по которой был зафиксирован в стране сутками ранее, зависит от нескольких причин, основная из которых – низкий уровень вакцинации.
К таким выводам пришли сразу несколько вирусологов, с которыми общался РБК.
По мнению профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, непривитые граждане «не выдерживают давления инфекции». Кроме того из-за низкого уровня вакцинации коронавирус распространяется намного шире. С зависимостью роста смертности от низкого уровня вакцинации согласилась и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
По ее словам, в России уровень вакцинации достиг 33%, а показатель летальности составляет 2,73. Вместе с тем в странах, где достигнут показатель 65% вакцинированных, смертность не превышает единицы. Однако кроме вакцинации есть и другие факторы, которые усугубляют показатель летальности от коронавируса.
По мнению Попович, речь идет, с одной стороны, о погоде и климате, с другой стороны, о более агрессивном дельта-штамме. Не последнюю роль играют и настроения населения, которое стало расслабленно относиться как к тестированию, так и к элементарным ограничениям – использованию СИЗов, например.
О необходимости более ответственно относиться к мерам индивидуальной защиты напомнил и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
Схема проста: чем меньше людей защищаются, тем больше заболевают. Чем выше уровень заболеваемости, тем выше уровень смертности. Кроме того, не следует забывать и о том, что осень и зима – время «расцвета» сезонных вирусов и инфекций, которые только помогут коронавирусу «косить» людей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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