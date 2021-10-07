Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом ● В Минздраве назвали единственный способ остановить COVID-19 в Крыму ● Сотни заболевших: коронавирусная сводка по Севастополю ● В Крыму презентовали «прибор для подавления коронавируса» ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
фото © meduza.io
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
Об этом журналистам сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.
«С учетом того, что у нас за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости на 27%, было принято решение о введении новых ограничительных мер, – сообщила Романовская. – Если раньше было рекомендовано всем работодателям перевести на дистанционную работу своих сотрудников 65 лет и старше, то сейчас это будет обязанность».
Кроме того, пожилым людям (в возрасте от 65 лет и старше) отменяются льготы на проезд в общественном транспорте, половину государственных и муниципальных служащих переводят на дистанционную работу.
Также работодателей, в компаниях которых привито менее 80% сотрудников, обяжут за свой счет организовать тестирование невакцинированных членов коллектива раз в неделю.
Меры начнут действовать с 11 октября.
В Крыму каждый день с воскресенья обновляется антирекорд по суточному числу зараженных коронавирусом. За минувшие сутки вирус подтвержден у 461 человека. С начала пандемии в регионе выявлено 82 276 случаев коронавируса, выздоровели 70 264 человека, умерли 2 654 пациента.
Сейчас в Крыму действуют ограничения на число человек в залах кинотеатров, театров и заведениях общественного питания, а также на время их работы; в ряде муниципалитетов запрещена работа ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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