Происшествия
Эксперты установили источник заражения птиц в Крыму
фото © Новости Крыма
Гибель тысяч птиц на заливе Сиваш на севере Крыма вызвана инфекцией, принесенной перелетными птицами.
Об этом сообщил председатель республиканского Госкомитета ветеринарии Валерий Иванов.
«Эти птицы очень издалека прилетели. Это не наша птица», – сказал Иванов, отвечая на вопрос об источнике заражения.
Какая конкретно инфекция поразила птиц, Иванов не уточнил, отметив, что «не в инфекции дело». Домашняя птица в прилегающих населенных пунктах не пострадала.
«На прошлой неделе закончились лабораторные исследования домашней птицы в пяти населенных пунктах, которые входят в 10-километровую буферную зону. Вся птица жива и здорова, инфекционным и бактериальным заболеваниям не подвержена. Вся (погибшая) птица с этого участка еще на прошлой неделе сожжена», – заключил Иванов.
В конце сентября сообщалось о гибели нескольких тысяч птиц на заливе Сиваш. Специалисты сообщали, что инфекция поражает нервную систему пернатых. Тогда же в Госкомитете Крыма призвали людей не посещать место массовой гибели птиц.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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