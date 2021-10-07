Власть
Директора крымской компании «Асгард» заподозрили в хищении средств ФЦП
По версии прокуратуры, руководство горе-подрядчика присвоило почти 230 миллионов рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса в Севастополе.
В отношении директора компании «Асгард», которая выступала подрядчиком реконструкции ряда объектов в Крыму и Севастополе, возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами ФПЦ. Об этом пишет Telegram-канал «Крымская П».
Дело открыто по результатам проверки прокуратуры. Ведомство выявило многочисленные нарушения при реконструкции стадиона имени 200-летия Севастополя, которая проводилась в рамках Федеральной целевой программы. Подрядчиком этих работ выступала набившая всем оскомину фирма «Асгард» под руководством Игоря Анацкого.
Заказчик перевел исполнителю более 800 миллионов рублей, из которых почти 230 миллионов, по версии прокуратуры, были похищены Анацким и его подельниками путем обмана и злоупотребления полномочиями.
Следком возбудил по данному факту уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас, сообщает канал, в офисе компании и в правительстве Севастополя проводятся оперативные мероприятия.
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