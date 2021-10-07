Аксенов приказал принять решение по подаче тепла в многоквартирные дома

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сегодня принять решение по подаче тепла в многоквартирные дома в республике.

Об этом он сказал во время совещания по вопросам ЖКХ.

«Погода холодная уже, все. Сергей Олегович (Донец, министр ЖКХ), говорить, что будет через неделю три дня тепло, не надо. Сегодня до конца дня все вопросы (решить), социальные учреждения все должны быть включены, в домах в большинстве муниципалитетов – полностью начать отопительный сезон», – сказал Аксенов.

Донец в ответ заявил, что для подачи тепла в дома нужны распоряжения глав администраций. «Сегодня все объекты социальной сферы – детские, здравоохранения, учреждения, где пожилые люди находятся – должны быть включены. По МКД… уже понятно, какая температура, сегодня все решения примите», – подчеркнул Аксенов.

Сейчас из 397 детских садов Крыма отопление подано в 214, из 519 школ – в 195, из 119 больниц – в 47. Тепло подают в те учреждения, где температура воздуха опускается ниже 18 градусов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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