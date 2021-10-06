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Происшествия

Жительница Севастополя перевела деньги мошенникам за покупку авиабилетов

09:27 среда, 6 октября 2021

Женщина перевела на счета мошенников около четырех тысяч рублей за несуществующие авиабилеты.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 56-летняя местная жительница.

Она рассказала, что решила приобрести авиабилеты в Москву. На одном из интернет-сайтов на интересующую дату заявительница нашла авиабилет по устраивающей ее цене. Действуя по инструкции, женщина указала свои паспортные данные, выбрала направление. Не проявив необходимой бдительности, она ввела реквизиты банковской карты и код из поступившего смс-сообщения, оплатив покупку. После этого документы должны были прийти на электронную почту. Однако на почту клиента они так и не поступили. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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