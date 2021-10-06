Власти обещают, что центральная площадь Симферополя будет выглядеть «дорого и богато»

фото © пресс-служба администрации Симферополя

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов пообещал, что площадь Ленина после капремонта будет выглядеть «красиво, дорого, богато».

Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала «Миллет».

«Площадь будет иметь дорогой, богатый, красивый вид, достойный вид центральной площади республики», – сказал Демидов.

Работы обещают закончить до 20 декабря. «Мы попросили срок до конца года реализовать этот объект. В любом случае у нас срок контрактный по всем объектам – декабрь этого года. Срок выполнения, по которому мы сейчас предполагаем выполнить работы по площади Ленина, – это 20 декабря. Для того, чтобы мы могли, так сказать, и Новый год встретить на площади Ленина», – добавил глава администрации крымской столицы.

Ежегодно на площади им. Ленина в Симферополе к новогодним и рождественским праздникам устанавливают главную елку республики. Торжественную церемонию зажжения огней на ней традиционно много лет подряд проводили в День святого Николая – 19 декабря.

В текущем году в Симферополе проводят ремонты 17 дворовых и 5 общественных территорий. На ремонт дворов заложено финансирование в объеме 241,5 млн рублей, по общественным территориям – порядка 240 млн рублей.

В первоначальный срок ни дворовые, ни общественные территории сданы не были. Наиболее проблемным объектом является центральная площадь столицы. Ее благоустройство должно было завершиться 1 сентября. Затем глава администрации Симферополя попросил Аксенова продлить срок до 20 октября «по объективным причинам».

В начале сентября стало известно, что выполненные работы по благоустройству площади Ленина придется переделывать из-за их ненадлежащего качества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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