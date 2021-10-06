В Ялте установят границы земельных участков многоквартирных домов

До конца года в Ялте планируется выполнить работы по межеванию территории 2 тыс. 853 многоквартирных домов.

Это позволит четко определить границы земельного участка, который в дальнейшем жители смогут благоустраивать по своему усмотрению, сообщает отдел информационного обеспечения городской администрации.

Контракт на 714 проектов уже заключен, в данный момент все они находятся в разработке (часть уже реализованы, а часть будут выполнены после внесения изменений по согласованию с местными жителями). Проекты еще 220 домов выполнены за счет средств жителей, по остальным домам контракты на проекты планируется завершить до конца этого года.

«Прежде всего, это позволит четко определить границы земельного участка, который в дальнейшем можно будет благоустроить по своему усмотрению – установить детские или спортивные площадки, определить зоны отдыха, парковочные пространства, выбрать необходимое озеленение и многое другое», — пояснила сотрудник Департамента имущественных и земельных отношений Наталья Елшина.

Она также добавила, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в МКД, а также земельный участок под многоквартирным домом с элементами благоустройства и озеленения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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