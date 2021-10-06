Власть
В Севастополе завели дело из-за ремонта «Ракушки» на Приморском бульваре
Должностные лица из руководства государственного учреждения культуры Севастополя обвиняются в превышении полномочий при заключении контрактов, из-за которых город потерял 16 миллионов рублей.
СОб этом сообщают в пресс-службе крымского управления СК РФ.
«Следствием установлено, что в результате совершения должностными лицами из числа руководства ГБУК «Андреевский дворец культуры» действий, явно выходящих за пределы их полномочий, существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций, а также охраняемые законом интересы общества», – отмечается в сообщении.
Речь идет о заключении компанией в 2019 году контрактов на выполнение капитального ремонта летней эстрады «Ракушка».
Этот знаковый и узнаваемый в городе объект подлежит охране, так как расположен в границах Приморского бульвара – комплексного памятника истории, архитектуры и садово-паркового искусства. Но, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в госконтрактах отсутствовали целые разделы, которые как раз и должны были гарантировать объекту сохранность. Как следствие, документацию не согласовали с Севнаследием, как того требует закон.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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