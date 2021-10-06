В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем раньше

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В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем в первую и вторую волну.

Об этом на совещании сообщил директор департамента здравоохранения правительства Севастополя Виталий Денисов.

«Лечение одного человека в стационаре в среднем обходится в 200 тысяч рублей, если он не тяжелый и не в реанимации», – рассказал Денисов.

Он утверждает, что одним из осложнений при коронавирусной инфекции является цитокиновый шторм – слишком активная работа иммунной системы, когда организм начинает атаковать сам себя. При таком диагнозе один компонент препарата может обходиться в 60-70 тысяч рублей.

По данным Денисова, в Севастополе на одного больного, из расчета на 15 дней, выделяется: легкая степень – около 65 тысяч рублей, среднетяжелая степень – около 250 тысяч рублей. Из расчета на 30 дней: тяжелая степень – около 600 тысяч рублей.

Главный врач городской инфекционной больницы Инга Матяж заявила, что «вирус мутирует, пациенты переносят его все тяжелее».

«Медицинским работникам труднее выхаживать пациентов, особенно с сопутствующими заболеваниями: ожирением, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, почек, сердечно-сосудистой системы. Среди заболевших и, к сожалению, среди умерших чаще стали появляться люди в возрасте младше 60 лет», – сообщила она.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 441 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 363 положительных на Covid-19.

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