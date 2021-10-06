В Севастополе машина сорвалась с обрыва в море: водитель погиб

фото © МЧС Севастополя

В ночь с 5 на 6 октября в районе памятника Героев обороны Севастополя легковой автомобиль сорвался с обрыва.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.

«Автомобиль находился на расстоянии 30 метров от береговой линии. Были начаты поиски пострадавшего. В ходе мониторинга ближайшей акватории был обнаружен мужчина. Силами МЧС России пострадавший был доставлен к береговой черте и извлечен из воды с помощью автолестницы и передан бригаде скорой помощи. От полученных травм мужчина скончался», - говорится в сообщении МЧС.

Поскольку не было данных о том, находились ли в машине другие люди, было принято решение задействовать водолазов, которые обследовали автомобиль.

Других пострадавших не обнаружили.

В УМВД России по Севастополю уточнили, что водитель – мужчина 1973 года рождения, передвигался на автомобиле Ford Focus. По какой-то причине он выехал за пределы проезжей части и сорвался с обрыва. Обстоятельства произошедшего и причины смерти выясняются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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