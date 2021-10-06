В Минздраве назвали единственный способ остановить COVID-19 в Крыму

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В Крыму продолжается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией и количества случаев, требующих госпитализации.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, в медучреждениях республики для пациентов с COVID-19 занято более 90% коечного фонда.

«На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 4 959 человек, на стационарном - 3 456. Количество госпитализаций за последние дни растет, смертность в регионе, как и по всей стране, остается высокой. Ряд наших учреждений и отделений вынуждены продолжать работу как «ковидные» стационары. На данный момент коечный фонд составляет 3777 коек в 31 медицинской организации. Вопрос развертывания дополнительных коек находится на постоянном контроле, однако это существенная нагрузка на систему здравоохранения», - сообщил Лясковский.

Он подчеркнул, что остановить рост количества заболевших можно только с помощью массовой вакцинации. И для достижения коллективного иммунитета ее темпы необходимо нарастить.

Рост заболеваемости в регионе продолжается уже две недели. За минувшие сутки на территории Крыма зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, это максимум с начала пандемии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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