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Происшествия

В Крыму водитель мусоровоза пойдет под суд за смертельное тройное ДТП

09:52 среда, 6 октября 2021

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Сакского района, который, управляя мусоровозом, устроил смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По ее данным, авария произошла в марте на трассе Симферополь-Евпатория.

«Не выбрав безопасную дистанцию, водитель мусоровоза совершил столкновение с автомобилем PEUGEOT 307, который осуществлял поворот. После этого легковое авто выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП 33-летний водитель PEUGEOT скончался на месте», - уточнили обстоятельства произошедшего в прокуратуре.

Сообщается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Сакский районный суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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