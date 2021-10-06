Происшествия
В Крыму водитель мусоровоза пойдет под суд за смертельное тройное ДТП
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Сакского района, который, управляя мусоровозом, устроил смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По ее данным, авария произошла в марте на трассе Симферополь-Евпатория.
«Не выбрав безопасную дистанцию, водитель мусоровоза совершил столкновение с автомобилем PEUGEOT 307, который осуществлял поворот. После этого легковое авто выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП 33-летний водитель PEUGEOT скончался на месте», - уточнили обстоятельства произошедшего в прокуратуре.
Сообщается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Сакский районный суд.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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