В Крыму презентовали «прибор для подавления коронавируса»

фото © Новый день

В Алуште на форуме «Микроэлектроника 2021» презентовали прибор, который ослабляет и подавляет вирусы, в том числе Covid-19, при помощи слабого электромагнитного излучения.

Инновационный препарат представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Прибор под названием «Тор», разработанный научным центром концерна «Гранит», не имеет аналогов в мире. За 15 минут аппарат своим «абсолютно безвредным для человека излучением» способен обеспечить человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией, рассказал чиновник, передает «Прайм». Излучение «Тора» в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, уточнил он.

Прибор 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре и уже запущен в массовое производство.

Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК нового коронавируса. Как утверждают разработчики, такойспособ успешно подавляет коронавирус. Создатели прибора брали за основу исследования научной школы академика, профессора МФТИ Николая Девяткова – эксперта в области военной и медицинской электроники.

Как отмечается на сайте концерна, результаты применения аппарата «Тор» в медучреждениях показали, что на пятые сутки у больных ковидом титры антител IgM, свидетельствующие о развитии инфекции, становятся отрицательными, а динамика выписки пациентов с коронавирусом из больниц растет со 2-3-й недели применения на 30-50%.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российский премьер распорядился выделить Крыму 41 млн рублей на лекарства. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем раньше. В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем в первую и вторую волну.

В Крыму обсуждают возможность трансплантации костного мозга. Пока вопросы трансплантации органов в Республике Крым не решены. Однако обсуждаются возможности развития трансплантации костного мозга.

Севастопольцы могут получить 100 тысяч за прививку. 14 октября в России состоится второй и последний розыгрыш 50 миллионов рублей среди тех, кто привился от коронавирусной инфекции.