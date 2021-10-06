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Коронавирус в Крыму

В Крыму презентовали «прибор для подавления коронавируса»

10:33 среда, 6 октября 2021
В Крыму презентовали «прибор для подавления коронавируса»

фото © Новый день

В Алуште на форуме «Микроэлектроника 2021» презентовали прибор, который ослабляет и подавляет вирусы, в том числе Covid-19, при помощи слабого электромагнитного излучения.

Инновационный препарат представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Прибор под названием «Тор», разработанный научным центром концерна «Гранит», не имеет аналогов в мире. За 15 минут аппарат своим «абсолютно безвредным для человека излучением» способен обеспечить человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией, рассказал чиновник, передает «Прайм». Излучение «Тора» в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, уточнил он.

Прибор 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре и уже запущен в массовое производство.

Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК нового коронавируса. Как утверждают разработчики, такойспособ успешно подавляет коронавирус. Создатели прибора брали за основу исследования научной школы академика, профессора МФТИ Николая Девяткова – эксперта в области военной и медицинской электроники.

Как отмечается на сайте концерна, результаты применения аппарата «Тор» в медучреждениях показали, что на пятые сутки у больных ковидом титры антител IgM, свидетельствующие о развитии инфекции, становятся отрицательными, а динамика выписки пациентов с коронавирусом из больниц растет со 2-3-й недели применения на 30-50%.

В тексте использованы материалы: Новый день

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