Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Российский премьер распорядился выделить Крыму 41 млн рублей на лекарства ● В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем раньше ● Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму презентовали «прибор для подавления коронавируса»
фото © Новый день
В Алуште на форуме «Микроэлектроника 2021» презентовали прибор, который ослабляет и подавляет вирусы, в том числе Covid-19, при помощи слабого электромагнитного излучения.
Инновационный препарат представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.
Прибор под названием «Тор», разработанный научным центром концерна «Гранит», не имеет аналогов в мире. За 15 минут аппарат своим «абсолютно безвредным для человека излучением» способен обеспечить человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией, рассказал чиновник, передает «Прайм». Излучение «Тора» в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, уточнил он.
Прибор 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре и уже запущен в массовое производство.
Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК нового коронавируса. Как утверждают разработчики, такойспособ успешно подавляет коронавирус. Создатели прибора брали за основу исследования научной школы академика, профессора МФТИ Николая Девяткова – эксперта в области военной и медицинской электроники.
Как отмечается на сайте концерна, результаты применения аппарата «Тор» в медучреждениях показали, что на пятые сутки у больных ковидом титры антител IgM, свидетельствующие о развитии инфекции, становятся отрицательными, а динамика выписки пациентов с коронавирусом из больниц растет со 2-3-й недели применения на 30-50%.
В тексте использованы материалы: Новый день
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