В Крыму оштрафовали два детских лагеря

Два детских оздоровительных лагеря в Крыму получили штрафы из-за несоответствия санитарным правилам, еще один был закрыт, поскольку не входил в соответствующий реестр.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирину Шевкун. Всего по стране, в соответствии с данными Шевкун, аналогичные штрафы получили еще три детских оздоровительных учреждения из 50,5 тысяч, работавших летом.

«К эксплуатации в летнюю оздоровительную кампанию не были допущены 122 учреждения, которым были выданы санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии. Несмотря на это, пять таких учреждений организовали заезд 462 детей в оздоровительные организации. Это Красноярский край – один лагерь, Республика Крым и Хакасия – по два лагеря», - сообщила Шевкун.

Еще один крымский лагерь и вовсе был закрыт, поскольку не входил в реестры, но начал работу при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения.

По этой же причине Роспотребнадзор остановил работу еще семи лагерей по стране. Материалы по данным фактам направили правоохранителям, детей вывезли. Всего за оздоровительный сезон специалисты Роспотребнадзора выявили 37 тысяч нарушений в 25,5 тысячах лагерей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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