В Керчи строитель обокрал пенсионерку, у которой делал ремонт

В дежурную часть МВД Керчи поступило заявление о краже.

Мужчина сообщил, что из дома его матери, 1937 года рождения, были похищены 200 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, что некоторое время назад некий мужчина проводил ремонтные работы в квартире пенсионерки. Отработав на причастность к краже лиц, ранее совершавших подобные преступления в городе, сотрудники полиции вышли на след 30-летнего керчанина, неоднократно привлекавшегося к ответственности за преступления имущественного характера.

Мужчина сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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