Происшествия
В Керчи строитель обокрал пенсионерку, у которой делал ремонт
В дежурную часть МВД Керчи поступило заявление о краже.
Мужчина сообщил, что из дома его матери, 1937 года рождения, были похищены 200 тыс. рублей.
Оперативники выяснили, что некоторое время назад некий мужчина проводил ремонтные работы в квартире пенсионерки. Отработав на причастность к краже лиц, ранее совершавших подобные преступления в городе, сотрудники полиции вышли на след 30-летнего керчанина, неоднократно привлекавшегося к ответственности за преступления имущественного характера.
Мужчина сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Троих похитителей банковских карт поймали в Симферополе. В первом случае в полицию обратилась продавец одного из симферопольских магазинов, которая рассказала, как с ее утерянной банковской карты неизвестные сняли 18 тысяч рублей.
Севастополец из-за ревности сломал нос сожительнице и скрылся. Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений своей сожительнице.
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Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой фото
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Бывший командующий Черноморским флотом уволен с военной службы
Начальник Главного штаба – первый заместитель главкома ВМФ РФ адмирал Александр Витко, долгое время служивший в Севастополе на посту командующего Черноморским флотом, ушел в отставку.