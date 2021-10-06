В Феодосии женщина родила ребенка в машине скорой помощи

Вечером 4 октября в оперативно-диспетчерский отдел Феодосийской станции скорой медицинской помощи поступил вызов к 33-летней роженице.

Скорая помощь приехала через 7 минут, женщина ждала медиков на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУЗ РК «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

До приемного покоя оставалось совсем немного, но у роженицы начались потуги, и в 18:50 (а вызов был принят в 18:33) раздался крик новорожденного — так в машине скорой медицинской помощи на свет появился здоровый, крепкий малыш.

«В трудовых буднях скорой помощи такие светлые и радостные события вдохновляют и позволяют почувствовать всю значимость и ответственность нашей профессии», — рассказали медики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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