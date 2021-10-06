Цена на газ упала на 650 долларов за день

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Сегодня цены на газ выросли до рекордных 1937 долларов, но позже опустились ниже 1280 долларов.

Стоимость газа в Европе упала на треть в среду, 6 октября, после рекордного роста в начале торгов.

Так, утром цена на газ приближалась к 1940 долларам за тысячу кубометров, а к вечеру упала до 1275 долларов.

В Еврокомиссии считают, что цены на газ будут высокими всю зиму, а снижение ожидается с весны.

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