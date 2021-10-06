Бизнес
Цена на газ упала на 650 долларов за день
фото © Новости Крыма
Сегодня цены на газ выросли до рекордных 1937 долларов, но позже опустились ниже 1280 долларов.
Стоимость газа в Европе упала на треть в среду, 6 октября, после рекордного роста в начале торгов.
Так, утром цена на газ приближалась к 1940 долларам за тысячу кубометров, а к вечеру упала до 1275 долларов.
В Еврокомиссии считают, что цены на газ будут высокими всю зиму, а снижение ожидается с весны.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму продолжают дорожать овощи и куриное мясо. В Крыму за прошедшую неделю снова подорожали овощи и куриное мясо.
Пять причин поменять удаленку на работу в офисе. Большинство сотрудников, проработавших в офисах годами, просто мечтают об удаленном формате работы. По их мнению, в домашних условиях легче выполнять задания, да и не надо тратить время на сборы и дорогу.
С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты некоторых категорий бюджетников. С 1 октября в России начнется индексация зарплат некоторых категорий сотрудников бюджетных организаций. Размер индексации будет зависеть от профессии и региона проживания, но в любом случае не может быть ниже уровня, определенного федеральным центром, который составляет 4 процента.
Предприятиям запретят выдавать справки о доходах при увольнении. Сотрудникам предприятий более не придется предоставлять в службу занятости справку о размере труда.
Цена на газ упала на 650 долларов за день
Сегодня цены на газ выросли до рекордных 1937 долларов, но позже опустились ниже 1280 долларов.
В Минздраве назвали единственный способ остановить COVID-19 в Крыму
В Крыму продолжается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией и количества случаев, требующих госпитализации.
Полную смену власти предрекают в Евпатории
Есть мнение, что в Крыму и Севастополе наступил период посадок озимых сортов чиновников.
Крымчане впервые получают квитанции об оплате налога на имущество
На территории Республики Крым с 2020 года введен налог на имущество физических лиц, который впервые исчислен в текущем году.
12 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
11 часов назад
Какой сегодня праздник 6 октября
Сегодня, 6 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.