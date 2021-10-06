Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Российский премьер распорядился выделить Крыму 41 млн рублей на лекарства ● В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем раньше ● Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Роспотребнадзор назвал города Крыма с наибольшим числом заражений COVID-19
Сводка о новых заражениях в Крыму
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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 815 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 049 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 386 человек, выздоровевших за весь период – 69 928 человек.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, умерли четверо человек в возрасте от 69 до 89 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 815 положительных на Covid-19.
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