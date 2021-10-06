Спасатели начали штабную тренировку по гражданской обороне в Крыму

Крымские спасатели проводят сегодня штабную тренировку по гражданской обороне и проверку систем оповещения населения.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Первый сигнал в 10.00 был передан с основного пункта управления системы оповещения на базе государственного казенного учреждения «Безопасный регион». Связь установлена с ЕДДС всех муниципальных образований. Сигналы прошли в штатном режиме», – сказал глава ведомства Сергей Садаклиев.

Повторно сигналы через сирены будут подаваться в 13.00 в муниципалитетах Крыма и в 15.00 – с запасного пункта оповещения. Отрабатывается оповещение через телевидение и мобильные телефоны. Также по Симферополю передвигается мобильный комплекс оповещения на базе спасательного автомобиля.

По словам Садаклиева, в Крыму действует 283 сирены. До конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию еще 121 сирену. Министр отметил, что создаваемая система оповещения в регионе оправдала себя во время летних наводнений.

Новая региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения начала создаваться в Крыму в 2016 году за счет средств бюджета республики. Сейчас в регионе более 65% населения охвачены оконечными устройствами системы централизованного оповещения.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму действует автоматизированная система центрального оповещения, в которую входит 25 пунктов управления (по одному на муниципалитет). Всего в Крыму планируется установить 1025 оконечных устройств.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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