Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +12
море +20

Коронавирус в Крыму

Сотни заболевших: коронавирусная сводка по Севастополю

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 202 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«За сутки 162 человека выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 49 до 86 лет», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе с начала пандемии заболел новой коронавирусной инфекцией 31 801 человек.

Выздоровели после болезни 28 519 пациентов, умерли от осложнений - 1 139. Под наблюдением продолжают находиться более тысячи человек – это люди, которые контактировали с заболевшими и при этом не имеют подтвержденного диагноза COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 815 положительных на Covid-19.

Российский премьер распорядился выделить Крыму 41 млн рублей на лекарства. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем раньше. В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем в первую и вторую волну.

В Крыму обсуждают возможность трансплантации костного мозга. Пока вопросы трансплантации органов в Республике Крым не решены. Однако обсуждаются возможности развития трансплантации костного мозга.

Происшествия
Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой

Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой фото

Жительница Крыма приобрела в одном из популярных гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке.

Происшествия
В Севастополе машина сорвалась с обрыва в море: водитель погиб

В Севастополе машина сорвалась с обрыва в море: водитель погиб

В ночь с 5 на 6 октября в районе памятника Героев обороны Севастополя легковой автомобиль сорвался с обрыва.

Власть
Евпаторийские чиновники предстанут перед судом за взятку и мошенничество

Евпаторийские чиновники предстанут перед судом за взятку и мошенничество

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников из Евпатории.

Власть
Бывший командующий Черноморским флотом уволен с военной службы

Бывший командующий Черноморским флотом уволен с военной службы

Начальник Главного штаба – первый заместитель главкома ВМФ РФ адмирал Александр Витко, долгое время служивший в Севастополе на посту командующего Черноморским флотом, ушел в отставку.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации