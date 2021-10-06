Сотни заболевших: коронавирусная сводка по Севастополю

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 202 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«За сутки 162 человека выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 49 до 86 лет», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе с начала пандемии заболел новой коронавирусной инфекцией 31 801 человек.

Выздоровели после болезни 28 519 пациентов, умерли от осложнений - 1 139. Под наблюдением продолжают находиться более тысячи человек – это люди, которые контактировали с заболевшими и при этом не имеют подтвержденного диагноза COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 815 положительных на Covid-19.

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