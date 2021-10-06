Руководство севастопольского дворца культуры заподозрили в преступлении

Должностные лица государственного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» незаконно разрешили установить на территории Приморского бульвара объекты капитального строительства.

Об этом сообщили в главном следуправлении Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что в результате совершения должностными лицами из числа руководства ГБУК «Андреевский дворец культуры» действий, явно выходящих за пределы их полномочий, существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций, а также охраняемые законом интересы общества тем, что в границах территории объекта культурного наследия «Приморский бульвар», являющегося комплексным памятником истории, архитектуры и садово-паркового искусства, были незаконно созданы объекты капитального строительства», – говорится в сообщении.

В СК отметили, что за счет средств городского бюджета строения были демонтированы. В результате бюджету Севастополя причинен ущерб в размере более 16 миллионов рублей.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, виновных в совершении данного преступления», – уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по части 1 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под личным контролем руководителя главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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