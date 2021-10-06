Российский премьер распорядился выделить Крыму 41 млн рублей на лекарства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

При этом Крыму из резервного фонда выделяется 41 млн рублей.

Соответствующий документ опубликован 4 октября на сайте российского правительства.

«Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей», – сказано в информации российского правительства.

В Крыму с сентября начался ежедневный прирост по количеству выявляемых случаев коронавируса. В местном управлении Роспотребнадзора сообщали о грядущей четвертой волне заболеваемости коронавирусом, однако крымчане стали реже обращаться за вакцинацией.

Роспотребнадзор назвал регионы Крыма, где зафиксировали больше всего заболевших коронавирусом. В лидерах – Симферополь и Симферопольский район.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму обсуждают возможность трансплантации костного мозга. Пока вопросы трансплантации органов в Республике Крым не решены. Однако обсуждаются возможности развития трансплантации костного мозга.

Севастопольцы могут получить 100 тысяч за прививку. 14 октября в России состоится второй и последний розыгрыш 50 миллионов рублей среди тех, кто привился от коронавирусной инфекции.

Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, умерли четверо человек в возрасте от 69 до 89 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 441 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 363 положительных на Covid-19.