Причиной гибели тысячи пернатых в Крыму может быть птичий грипп

Причиной массового падежа птицы на озере Сиваш в Крыму стал птичий грипп, а не отравление.

Такое мнение высказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Как ранее сообщалось, в Ленинском районе Крыма у основания Арабатской стрелки погибли тысячи птиц. В основном это черношейная поганка, пеганка и морские голубки.

Спустя наделю в Госкомитете ветеринарии Крыма нашему изданию так и не смогли назвать причину смерти пернатых. Вместе с тем там заверили, что домашней птице ничего не угрожает и она ничем не заражена.

Тем временем, по данным нашего собеседника, на расстоянии 5-7 км было найдено порядка 7-10 тысяч трупов птиц трех видов. Если численность погибшей пеганки и морского голубка измеряется сотнями, то черношейная поганка вымерла тысячами, отмечает Сергей Иванов.

В том случае, если бы птицы погибли из-за отравления, то видовой состав был бы менее разнообразным, так как все три вида птиц относятся к разным экологическим группам, соответственно, питание у них разное, пояснил ученый.

Кроме того, сейчас уже не время для применения аграриями ядохимикатов и пестицидов, которым птицы могли бы отравиться. А ход заболевания птиц на Сиваше и его признаки говорят о том, что это был птичий грипп, считает наш собеседник.

«Во-первых, на видео было заснято, как птица начинает кружиться на месте, она теряет ориентацию, наблюдается поражение центральной нервной системы. Во-вторых, вирусное заболевание — типичная ситуация, когда птицы собрались в стаи со всех мест гнездования», — рассказал ученый.

Кроме того, еще одним аргументом в пользу версии о птичьем гриппе является то, что мору не подвергся кулик — еще один пернатый обитатель здешних территорий.

«Вирус поражает всех, но в разной степени. Кулики совсем не поражаются, пеганки частично, а черношейная поганка погибла полностью. Это типичная картина вируса невидоспецифичного птичьего гриппа», — аргументирует специалист.

При этом вирус может угрожать и другим птицам, которые прилетят в Крым на зимовку. Он безопасен для людей, но человек может стать переносчиком заболевания, а если грипп попадет на птичник или подворье, то там погибнут почти все пернатые.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Форпост

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