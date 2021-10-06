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Власть

Полную смену власти предрекают в Евпатории

Полную смену власти предрекают в Евпатории

фото © пресс-службы администрации Евпатории

Есть мнение, что в Крыму и Севастополе наступил период посадок озимых сортов чиновников.

В Евпатории будет полностью сменена власть, написал автор телеграм-канала «Дионис Терруарович Апостолаки».

«Более того, к ее формированию не будет допущен спикер Госсовета Константинов. Ранее он всю эту власть курировал. А еще в Евпатории (в Спутнике) жил единственный в Крыму вор в законе Корнелий. Может его пора короновать на мэра?» - написал автор канала, отметив, что в Крыму и Севастополе наступил период посадок озимых сортов чиновников.

Напомним, появилась информация о том, что главу евпаторийского горсовета Олесю Харитоненко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, она, якобы, была задержана, возбуждено уголовное дело. Губернатор Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных действий в отношении Харитоненко.

Как ранее сообщалось, уволенные губернатором Сергеем Аксеновым ответственные за реализацию ФЦП - Евгений Кабанов и Михаил Храмов попали в поле зрения силовиков. Кабанов, который ушел в отставку 23 сентября, был задержан силовиками в этот же день.

Позже стало известно, что адвокаты бывшего министра строительства Крыма Михаила Храмова и экс-вице-премьера РК Евгения Кабанова обжаловали решение суда об их аресте.

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