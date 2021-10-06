Происшествия
Полицейские задержали двух мошенников в Евпатории
Полицейские и бойцы спецподразделения задержали 23-летнего и 24-летнего жителей Евпатории, которые подозреваются в мошенничестве.
Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, мужчины размещали ложные объявления о сдаче в аренду жилья и исчезали, получив предоплату.
«В конце мая 2021 года, два предприимчивых евпаторийца разместили на одном из сайтов бесплатных объявлений в сети интернет объявление о сдаче жилья в Ялте, собственниками которого они не являются. У заинтересованных в аренде граждан, откликнувшихся на объявление, молодые люди просили предоплату, в среднем пять тысяч рублей, а после того, как им перечислялись деньги, они переставали выходить на связь с потенциальными арендаторами и меняли номера мобильного телефона», – сообщили в МВД.
Жертвами мошенников стали жители разных субъектов Российской Федерации. Установлено, что задержанные совершили семь преступлений. Однако полицейские предполагают, что их количество может быть гораздо больше. Причастность к совершению других эпизодов противоправной деятельности устанавливается правоохранителями.
«По месту проживания злоумышленников проведены неотложные обыски, в ходе которых изъяты многочисленные сим-карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты, которые злоумышленники использовали для совершения преступлений», – уточнили в МВД.
Полицейские возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество. В отношении одного задержанного суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а второй находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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