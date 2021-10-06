Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины

фото © скрин видео

Певица Анжелика Варум не будет посещать Крым из-за необходимости ездить в Украину.

Об этом артистка рассказала в Youtube-шоу «А поговорить?», передает РИА Новости.

«У меня нет возможности. <…> Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», — сказала Варум.

Певица также назвала обострение отношений между Россией и Украиной «сумасшедшим домом» и подчеркнула, что считает народы этих стран «похожими и родным«и.

По словам Анжелики Варум, разговоры об отношениях этих стран вызывают у нее протест, поскольку ее предки были разных национальностей, в том числе среди них были украинцы и поляки.

В 2015 году Минкульт Украины опубликовал список деятелей культуры, в том числе и из РФ, которым запрещен въезд на территорию страны. По мнению ведомства, эти артисты «создают угрозу национальной безопасности». В «черном списке» оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позже список таких лиц постоянно расширялся, только из-за посещения Крыма за несколько лет там оказались десятки известных исполнителей и музыкантов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Алессандра Амбросио примет участие в экологическом проекте «Миссия красоты». 23-го сентября начнется новый этап в истории конкурса красоты «Мисс Русское Радио» - экологический проект «Миссия красоты».

«Самое дно»: Аксенов нелестно высказался о рэпере Моргенштерне. У молодежи в основном пользуются доверием блогеры и представители шоу-бизнеса.

Певица Виктория Дайнеко не стала называть Крым «российским». Поп-исполнительница считает, что России и Украине нужно примириться.

Охлобыстин в Крыму снимется в новом фильме. В Крыму в ближайшее время начнутся съемки нового кинофильма под названием «Откройте, полиция!», одну из главных ролей в котором сыграет Иван Охлобыстин.