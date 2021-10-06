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Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины

19:03 среда, 6 октября 2021
Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины

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Певица Анжелика Варум не будет посещать Крым из-за необходимости ездить в Украину.

Об этом артистка рассказала в Youtube-шоу «А поговорить?», передает РИА Новости.

«У меня нет возможности. <…> Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», — сказала Варум.

Певица также назвала обострение отношений между Россией и Украиной «сумасшедшим домом» и подчеркнула, что считает народы этих стран «похожими и родным«и.

По словам Анжелики Варум, разговоры об отношениях этих стран вызывают у нее протест, поскольку ее предки были разных национальностей, в том числе среди них были украинцы и поляки.

В 2015 году Минкульт Украины опубликовал список деятелей культуры, в том числе и из РФ, которым запрещен въезд на территорию страны. По мнению ведомства, эти артисты «создают угрозу национальной безопасности». В «черном списке» оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позже список таких лиц постоянно расширялся, только из-за посещения Крыма за несколько лет там оказались десятки известных исполнителей и музыкантов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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