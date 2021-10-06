Власть
Общественник указал на главные проблемы транспорта в Крыму
фото © Российская газета
Общественный транспорт во многих районах и муниципалитетах Крыма работает только до 18 часов.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил член Общественного совета при министерстве транспорта РК Владислав Антонов.
Гость эфира констатировал, что мониторинг выявил многочисленные нарушения, большая часть которых заключается в недостаточном количестве автобусов на маршрутах и количестве рейсов, а также времени окончания работы общественного транспорта.
«Проблематика одна - в вечернее время не хватает транспорта. Даже если автобусы и есть на линии, то интервал очень большой», - сказал Антонов.
Из-за такой организации после 21 часа людям приходится по 30-40 минут ждать на остановках, отметил он. А в некоторых муниципалитетах, по его словам, общественный транспорт и вовсе работает только до 18 часов.
При этом общественник подчеркнул, что многие организации и предприятия в это время работают и «совершенно непонятно, как их сотрудники добираются домой».
По мнению гостя студии, такая ситуация в первую очередь вызвана тем, что сотрудники транспортных отделов администраций и муниципалитетов не вникают в нужды населения, а время работы маршрутов утверждается без согласования с главными потребителями услуг - крымчанами.
Ранее жители микрорайона Марьино обратились за помощью к руководству Симферополя и попросили пересмотреть схему движения общественного транспорта.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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