Общественник указал на главные проблемы транспорта в Крыму

фото © Российская газета

Общественный транспорт во многих районах и муниципалитетах Крыма работает только до 18 часов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил член Общественного совета при министерстве транспорта РК Владислав Антонов.

Гость эфира констатировал, что мониторинг выявил многочисленные нарушения, большая часть которых заключается в недостаточном количестве автобусов на маршрутах и количестве рейсов, а также времени окончания работы общественного транспорта.

«Проблематика одна - в вечернее время не хватает транспорта. Даже если автобусы и есть на линии, то интервал очень большой», - сказал Антонов.

Из-за такой организации после 21 часа людям приходится по 30-40 минут ждать на остановках, отметил он. А в некоторых муниципалитетах, по его словам, общественный транспорт и вовсе работает только до 18 часов.

При этом общественник подчеркнул, что многие организации и предприятия в это время работают и «совершенно непонятно, как их сотрудники добираются домой».

По мнению гостя студии, такая ситуация в первую очередь вызвана тем, что сотрудники транспортных отделов администраций и муниципалитетов не вникают в нужды населения, а время работы маршрутов утверждается без согласования с главными потребителями услуг - крымчанами.

Ранее жители микрорайона Марьино обратились за помощью к руководству Симферополя и попросили пересмотреть схему движения общественного транспорта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отменили часть пригородных электропоездов. Электрички в Крыму ходят по зимнему расписанию с 1 октября. Некоторые поезда отменены.

Между двумя районами Симферополя запустили новые автобусы. В Симферополе на городской маршрут №5 «Пневматика – Маршала Жукова» вышли два новых автобуса.

Полицейские задержали дебошира в аэропорту Симферополя. Сотрудники полиции в аэропорту Симферополь задержали пьяного жителя Московской области.

Поток большегрузов по Крымскому мосту вырос на 10 процентов. Более 2,2 млн большегрузов проехало по Крымскому мосту с момента открытия.