Власть
Мурадов в ООН пожаловался на «угрозы и кибератаки» из Киева против крымчан
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер Крыма Георгий Мурадов в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве пожаловался на «постоянные кибератаки» и «угрозы» в отношении крымчан с материковой Украины.
Как пишет ТАСС, Мурадов заявил, что «власти Украины открыто покровительствуют организации террористических актов против мирного населения соседних стран».
«Вопиющим примером» он назвал якобы взрыв газопровода в Перевальном под Симферополем в августе 2021 года, о котором сообщало ФСБ и приписывает его крымскотатарским активистам.
По информации ТАСС, в ходе своего выступления Мурадов также говорил о «постоянных кибертатаках с территории Украины, в том числе против финансовой системы Крыма», и об исходящих оттуда же «телефонных угрозах взорвать общественные объекты на полуострове», а также пожаловался на «вовлечение других государств в акции, направленные против территориальной целостности России».
На сайте представительства информация о выступлении Мурадова в ООН отсутствует, реакции украинской стороны на его утверждения пока тоже нет.
Напомним, что Георгий Мурадов был ранее включен в санкционный список США.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Глава Сак прокомментировал слухи о своей отставке. Слухи об отставке главы администрации Сак не имеют основания, градоначальник уходить с поста пока не планирует.
Руководство севастопольского дворца культуры заподозрили в преступлении. Должностные лица государственного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» незаконно разрешили установить на территории Приморского бульвара объекты капитального строительства.
Зеленский ввел новые санкции против участников выборов в Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму и в отношении членов избирательных комиссий.
Глава горсовета Евпатории Харитоненко остается на свободе после обысков. Председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко остается на свободе после проведения обысков в ее рабочем кабинете.
Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины
Певица Анжелика Варум не будет посещать Крым из-за необходимости ездить в Украину.
Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой фото
Жительница Крыма приобрела в одном из популярных гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке.
Киев сообщил о размещении на границе с Крымом комплексов «Точка-У»
Ракетные комплексы «Точка-У», размещенные Украиной на границе с Крымом в Херсонской области, могут представлять угрозу для ряда объектов на полуострове.
Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана силовиками
Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.
вчера
«Пьющий» Крым возмутил туристов
3 октября
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 815 положительных на Covid-19.