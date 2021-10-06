Мурадов в ООН пожаловался на «угрозы и кибератаки» из Киева против крымчан

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер Крыма Георгий Мурадов в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве пожаловался на «постоянные кибератаки» и «угрозы» в отношении крымчан с материковой Украины.

Как пишет ТАСС, Мурадов заявил, что «власти Украины открыто покровительствуют организации террористических актов против мирного населения соседних стран».

«Вопиющим примером» он назвал якобы взрыв газопровода в Перевальном под Симферополем в августе 2021 года, о котором сообщало ФСБ и приписывает его крымскотатарским активистам.

По информации ТАСС, в ходе своего выступления Мурадов также говорил о «постоянных кибертатаках с территории Украины, в том числе против финансовой системы Крыма», и об исходящих оттуда же «телефонных угрозах взорвать общественные объекты на полуострове», а также пожаловался на «вовлечение других государств в акции, направленные против территориальной целостности России».

На сайте представительства информация о выступлении Мурадова в ООН отсутствует, реакции украинской стороны на его утверждения пока тоже нет.

Напомним, что Георгий Мурадов был ранее включен в санкционный список США.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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