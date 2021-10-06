Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой

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Жительница Крыма приобрела в одном из популярных гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке.

Однако по приходе домой выяснилось, что рыба с бонусом — медицинской иглой от шприца.

«Такой неприятный «сюрприз» нашла в семге, которую купила в Ашане. Вопрос: как туда попала игла от шприца? Чем нас травят? Какие последствия будут для здоровья», — написала покупательница в группе «Обращения к администрации Симферополя» в социальной сети в Facebook.

Женщина добавила, что уже написала заявление в Роспотребнадзор, а также обратилась в администрацию магазина.

Большинство подписчиков группы в комментариях к сообщению высказали предположение, что семгу «накололи» каким-то раствором, чтобы увеличить вес продукции.

«Хорошо, если чистой водой», — негодуют пользователи сети.

В call-центре торговой сети «Ашан» отказались оперативно прокомментировать ситуацию. Также не озвучили свою версию в отделе качества российского производителя — к телефону, указанному на сайте завода, никто не подошел.

Технологи отмечают, что на производствах действительно могут использоваться инъекторы, предназначенные для шприцевания рыбы, мяса и птицы. При этом даже малогабаритные приборы имеют существенные отличия от медицинских шприцев.

Поэтому вопрос, как медицинская игла попала в упаковку с рыбой, остается открытым.

Диетологи рекомендуют употреблять рыбу минимум два раза в неделю. Предпочтение стоит отдавать местной свежевыловленной или свежемороженой рыбе.

К копченой и соленой продукции стоит отнестись настороженно, рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Ирина Сухарева

«Всю консервированную и копченую рыбу можно употреблять в маленьких количествах и только людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Соленую рыбу если и употреблять, то лучше солить самим, соблюдая всю технологию», — отмечает специалист.

Представители ресторанного бизнеса не рекомендуют использовать продукцию, прошедшую вакуумную обработку. Если рыба не местная и ее доставляют из отдаленных регионов, то стоит выбирать продукцию, прошедшую шоковую заморозку.

«Шоковая заморозка позволяет любому продукту сохранять качество продукции и ее свойства», — советует севастопольский ресторатор Ольга Куриленко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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