Происшествия
Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой
фото © Юлия Кошеренко
Жительница Крыма приобрела в одном из популярных гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке.
Однако по приходе домой выяснилось, что рыба с бонусом — медицинской иглой от шприца.
«Такой неприятный «сюрприз» нашла в семге, которую купила в Ашане. Вопрос: как туда попала игла от шприца? Чем нас травят? Какие последствия будут для здоровья», — написала покупательница в группе «Обращения к администрации Симферополя» в социальной сети в Facebook.
Женщина добавила, что уже написала заявление в Роспотребнадзор, а также обратилась в администрацию магазина.
Большинство подписчиков группы в комментариях к сообщению высказали предположение, что семгу «накололи» каким-то раствором, чтобы увеличить вес продукции.
«Хорошо, если чистой водой», — негодуют пользователи сети.
В call-центре торговой сети «Ашан» отказались оперативно прокомментировать ситуацию. Также не озвучили свою версию в отделе качества российского производителя — к телефону, указанному на сайте завода, никто не подошел.
Технологи отмечают, что на производствах действительно могут использоваться инъекторы, предназначенные для шприцевания рыбы, мяса и птицы. При этом даже малогабаритные приборы имеют существенные отличия от медицинских шприцев.
Поэтому вопрос, как медицинская игла попала в упаковку с рыбой, остается открытым.
Диетологи рекомендуют употреблять рыбу минимум два раза в неделю. Предпочтение стоит отдавать местной свежевыловленной или свежемороженой рыбе.
К копченой и соленой продукции стоит отнестись настороженно, рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Ирина Сухарева
«Всю консервированную и копченую рыбу можно употреблять в маленьких количествах и только людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Соленую рыбу если и употреблять, то лучше солить самим, соблюдая всю технологию», — отмечает специалист.
Представители ресторанного бизнеса не рекомендуют использовать продукцию, прошедшую вакуумную обработку. Если рыба не местная и ее доставляют из отдаленных регионов, то стоит выбирать продукцию, прошедшую шоковую заморозку.
«Шоковая заморозка позволяет любому продукту сохранять качество продукции и ее свойства», — советует севастопольский ресторатор Ольга Куриленко.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой фото
Жительница Крыма приобрела в одном из популярных гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке.
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