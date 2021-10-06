Крымчане впервые получают квитанции об оплате налога на имущество

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На территории Республики Крым с 2020 года введен налог на имущество физических лиц, который впервые исчислен в текущем году.

Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.

Объектами налогообложения признаются комната, квартира, жилой дом, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, иные здания, строения, сооружения, помещения. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.

Размер налога на имущество физических лиц зависит от кадастровой стоимости самого объекта недвижимого имущества. Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые. Налоговым кодексом на первые три налоговых периода предусмотрены понижающие коэффициенты.

К примеру, квартира площадью 54 квадратных метра и кадастровой стоимостью 2 млн 800 тысяч рублей в этом году облагается налогом 353 рубля. Кроме того, Налоговым кодексом установлены налоговые льготы, в том числе для пенсионеров. Эта категория граждан освобождается от уплаты налога в полном объеме в отношении одного объекта каждого вида. Например, пенсионер, имея в собственности один жилой дом, квартиру и гараж будет освобожден от уплаты налога за каждый такой объект.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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