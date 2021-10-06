Киев сообщил о размещении на границе с Крымом комплексов «Точка-У»

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Ракетные комплексы «Точка-У», размещенные Украиной на границе с Крымом в Херсонской области, могут представлять угрозу для ряда объектов на полуострове.

Как говорит член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, «надо быть начеку».

Ранее пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины сообщил, о том, что в Херсонской области прошли учения экипажей ракетных комплексов «Точка-У», которые «несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым».

««Это достаточно неприятно. Комплекс «Точка-У» имеет дальность поражения целей 120 километров, то есть «покрывает» большую часть Крыма, «достает» до ряда военных объектов на территории полуострова, поэтому нам надо держать руку на пульсе», - сказал эксперт.

Он добавил, что у «России в Крыму есть системы ПРО, способные сбить подобные ракеты, но всегда есть вероятность каких-то инцидентов».

«Комплексы С-300 и С-400 могут сбивать ракеты «Точки-У». Однако, есть нюансы. Если при нанесении удара по ракете будет разрушена боевая часть, то она не нанесет ущерба. Если боевая часть не взорвется и упадет где-то на территории полуострова и сдетонирует, то могут быть серьезные последствия, особенно в случае падения на какие-то объекты инфраструктуры», - подчеркнул Константин Сивков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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