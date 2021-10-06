Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.3
воздух +11
море +20

Власть

Киев сообщил о размещении на границе с Крымом комплексов «Точка-У»

18:11 среда, 6 октября 2021
Киев сообщил о размещении на границе с Крымом комплексов «Точка-У»

фото © www.depo.ua

Ракетные комплексы «Точка-У», размещенные Украиной на границе с Крымом в Херсонской области, могут представлять угрозу для ряда объектов на полуострове.

Как говорит член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, «надо быть начеку».

Ранее пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины сообщил, о том, что в Херсонской области прошли учения экипажей ракетных комплексов «Точка-У», которые «несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым».

««Это достаточно неприятно. Комплекс «Точка-У» имеет дальность поражения целей 120 километров, то есть «покрывает» большую часть Крыма, «достает» до ряда военных объектов на территории полуострова, поэтому нам надо держать руку на пульсе», - сказал эксперт.

Он добавил, что у «России в Крыму есть системы ПРО, способные сбить подобные ракеты, но всегда есть вероятность каких-то инцидентов».

«Комплексы С-300 и С-400 могут сбивать ракеты «Точки-У». Однако, есть нюансы. Если при нанесении удара по ракете будет разрушена боевая часть, то она не нанесет ущерба. Если боевая часть не взорвется и упадет где-то на территории полуострова и сдетонирует, то могут быть серьезные последствия, особенно в случае падения на какие-то объекты инфраструктуры», - подчеркнул Константин Сивков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший командующий Черноморским флотом уволен с военной службы. Начальник Главного штаба – первый заместитель главкома ВМФ РФ адмирал Александр Витко, долгое время служивший в Севастополе на посту командующего Черноморским флотом, ушел в отставку.

Украинский генерал пожалел, что Киев сразу не отказался от Севастополя в 2014 году. Украинская армия во время крымских событий 2014 года должна была оказать сопротивление на полуострове, не вмешиваясь в ситуацию в восставшем Севастополе.

Стратегический самолет-разведчик США несколько часов летал вдоль берегов Крыма. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W несколько часов летал вдоль берегов Крыма и Краснодарского края.

На железнодорожном вокзале Джанкоя заметили эшелон военной техники. В Джанкое на железнодорожном вокзале стоит эшелон военной техники, состоящий из десятка военных машин – бронетранспортеров БТР-80.

Stars
Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины

Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины

Певица Анжелика Варум не будет посещать Крым из-за необходимости ездить в Украину.

Происшествия
Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой

Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой фото

Жительница Крыма приобрела в одном из популярных гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке.

Власть
Киев сообщил о размещении на границе с Крымом комплексов «Точка-У»

Киев сообщил о размещении на границе с Крымом комплексов «Точка-У»

Ракетные комплексы «Точка-У», размещенные Украиной на границе с Крымом в Херсонской области, могут представлять угрозу для ряда объектов на полуострове.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 815 положительных на Covid-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации