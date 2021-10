Какой сегодня праздник 6 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 6 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери

Ежегодно многие верующие отмечают церковный праздник, посвященный чудотворному лику Богоматери под названием «Словинская икона Божией Матери».

По легенде этот образ возник в 1628 году. Увидел его крестьянин, живший в деревне Галичского уезда. Мужчина страдал параличом и был слеп, во сне к нему явилась Богоматерь и указала на место, где находится образ, находился он в разрушенной церкви. Когда мужчина проснулся, он был абсолютно здоров, он пошел в разрушенную церковь и обнаружил образ Богоматери. После этого события он стал монахом, а лик Богоматери стали называть чудотворным.

В 1635 году на том месте, где появилась икона, царь Михаил Федорович основал мужскую обитель. Когда у власти была Екатерина II обитель упразднили, а икону перенесли в деревянную церковь на территорию Словинок. В 1806 году рядом с деревянной возвели каменную церковь, и священный образ переместили в нее. В 2008 году икону перенесли в Богоявленско-Анастасиин храм, находящийся в Костроме.

День российского страховщика

Ежегодно 6 октября многие российские специалисты, работающие в сфере страхования, отмечают свой профессиональный праздник — День страховщика.

6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР. Эта дата и была принята в качестве дня основания страховой деятельности в России.

6 октября Совнаркомом РСФСР был принят декрет «О государственном имущественном страховании», который положил фактическое начало дальнейшему развитию государственного имущественного страхования в России. Во всех сельских и городских местностях предусматривалась организация страхования частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития посевов, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта.

На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы, а в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны.

Ираида Спорная

Народный праздник «Ираида Спорная» отмечается 6 октября (по старому стилю - 23 сентября). В православном церковном календаре это день почитания мученицы Раисы (Ираиды) Александрийской. Другие названия праздника: «Раиса», «День Иоанна», «Иоанн Предтеча», «Оберег уголья печного». Спорной Ираиду прозвали из-за погоды, которую редко можно было предсказать в этот день. С 6 октября начиналась настоящая холодная осень.

Также сегодня, 6 октября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день охраны мест обитаний (World Hospice and Palliative Care Day)

- День любителей чеснока (Garlic Lovers Day)

- День висения на люстре

- Всемирный день церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)

- Международный день африканской диаспоры (International African Diaspora Day)

- День бабушек и дедушек (Grandparents Day) в Великобритании

- Фестиваль селедки (Baltic Herring Festival) в Финляндии

- День бабушек и дедушек (South Africa Grandparents Day) в ЮАР

- День отца в Люксембурге

- Фестиваль винограда (Marino Grape Festival) в Италии

- День оранжевого вина (National Orange Wine Day) в США

- День «Приди и возьми это» (Come and Take It Day) в США

- День барсука (National Badger Day) в США

- День детей в Ирландии

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Николай, Андрей, Иннокентий, Антонин, Ираида, Ксантиппа (Ксанфиппа), Поликсения, Ревекка.

Что происходило 6 октября в прошлые годы

105 - блестящая победа германских племен над римлянами под Араузионом.

1526 - Уильям Тиндейл, перевевший Библию на английский язык, сожжен на костре за ересь.

1801 - в Голландии принята новая конституция, дарованная Наполеоном.

1866 - введена «мода» на ограбление поездов в США - первыми отличилась шайка братьев Рено, похитившая более 10 тысяч долларов.

1889 - открыто знаменитое кабаре «Мулен Руж» в Париже.

1917 - проходит первый Всеукраинский съезд обществ «Просвита».

1918 - открылся Киевский государственный украинский университет.

1975 - Суперкубок Европы покорился футболистам киевского «Динамо».

1977 - первый вылет советского многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29.

1986 - легендарный шахматный поединок между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым, в результате Каспаров отстаивает звание чемпиона мира.

2004 - французы спускают на воду многозадачный боевой корабль «Мистраль».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 октября. Какие праздники будут завтра?

