Власть
Глава Сак прокомментировал слухи о своей отставке
Слухи об отставке главы администрации Сак не имеют основания, градоначальник уходить с поста пока не планирует.
Об этом заявил сам глава администрации Александр Овдиенко во время интервью. По словам чиновника, этот вопрос ему задают очень часто.
«В соцсетях постоянная дискуссия: то меня снимают, то отправляют на повышение. Никуда я уходить не собираюсь, пока не завершим то, что людям обещано. А это школы, другие социальные объекты, набережная с Курортным парком. Я хочу навести здесь порядок и сделать город образцовым, одним из тех малых городов, которые славятся в России. И впереди еще много работы», - прокомментировал Овдиенко очередную волну слухов.
При этом чиновник отметил, что в городе он работает полностью с командой предыдущего руководителя.
«Просто заставил работать, - пояснил он.
– Я не сторонник того, чтобы при маневрах кого-то перевозить с собой. Работать можно со всеми. Драконовской политики «все вон – я своих приведу» у меня нет. Тем более в условиях маленького города управленцам сложно найти работу».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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