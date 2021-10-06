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Евпаторийские чиновники предстанут перед судом за взятку и мошенничество
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Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников из Евпатории.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, фигурантами дела являются бывшие заместитель главы администрации города и два заместителя директора муниципального учреждения.
«В октябре 2019 года управлением капитального строительства местной администрации заключен муниципальный контракт на приобретение модульного детского сада к одной из средних образовательных школ города, – говорится в сообщении. – В целях общего покровительства действий подрядной организации, непроведения контроля при осуществлении работ, а также подписания актов по приемке работ, которые фактически не выполнены, обвиняемые получили взятку в размере более 10 млн рублей»
Кроме того, бывшие заместители директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации Евпатории» ввели в заблуждение директора строительной фирмы, сообщив ему, что в будущем контракты на строительство будут заключаться только с его фирмой. «Получив за это более 5 млн рублей, денежными средствами чиновники распорядились по своему усмотрению», – уточнили в прокуратуре.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки и часть 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Чиновники были задержаны в сентябре 2020 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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