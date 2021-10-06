Для строительства школы в Ялте начали сносить гаражи

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Ялтинские власти начали освобождать от самовольных гаражей территорию для будущей школы в 10-м микрорайоне.

Власти Ялты начали освобождать от гаражей территорию строительства будущей школы.

Уточняется, что владельцам строений заблаговременно сообщили о проведении работ, пишет «КП-Крым». На гаражах были размещены соответствующие постановления администрации с предложением о проведении добровольного сноса.

— Сделан очередной шаг к строительству школы в 10-м микрорайоне. Силами «Зеленстроя» расчищаем площадку от самовольно возведенных гаражей, – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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