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Происшествия

Девушка украла у севастопольца золото, чтобы выбросить

Сотрудники уголовного розыска Севастополя задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в краже увесистой золотой цепочки у гостеприимного севастопольца.

При этом сразу после кражи девушка выбросила цепочку из чувства страха.

Как уточняет пресс-служба УМВД, с девушкой 20-летний севастополец познакомился на улице и пригласил ее к себе домой отметить знакомство. Когда хозяин квартиры ненадолго вышел в магазин, гостья похитила золотое изделие стоимостью около 45 000 рублей и скрылась из квартиры.

После задержания сотрудниками угрозыска по Гагаринскому району девушка призналась в краже и добавила, что выбросила цепочку из опасений ответственности за содеянное.

Несмотря на такие душевные метания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее при схожих обстоятельствах лишился золотого запаса 72-летний пенсионер, пригласивший домой 31-летнего вероломного знакомого. Пока хозяин квартиры спал после застолья, собутыльник похитил золотую цепочку с нательным крестиком и перстень, после чего скрылся.

Другой гостеприимный мужчина, пригласивший случайную знакомую домой для возлияний, после пробуждения обнаружил отсутствие пылесоса, микроволновки и мобильного телефона.

В тексте использованы материалы: Форпост

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