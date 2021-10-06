Происшествия
Девушка украла у севастопольца золото, чтобы выбросить
Сотрудники уголовного розыска Севастополя задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в краже увесистой золотой цепочки у гостеприимного севастопольца.
При этом сразу после кражи девушка выбросила цепочку из чувства страха.
Как уточняет пресс-служба УМВД, с девушкой 20-летний севастополец познакомился на улице и пригласил ее к себе домой отметить знакомство. Когда хозяин квартиры ненадолго вышел в магазин, гостья похитила золотое изделие стоимостью около 45 000 рублей и скрылась из квартиры.
После задержания сотрудниками угрозыска по Гагаринскому району девушка призналась в краже и добавила, что выбросила цепочку из опасений ответственности за содеянное.
Несмотря на такие душевные метания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее при схожих обстоятельствах лишился золотого запаса 72-летний пенсионер, пригласивший домой 31-летнего вероломного знакомого. Пока хозяин квартиры спал после застолья, собутыльник похитил золотую цепочку с нательным крестиком и перстень, после чего скрылся.
Другой гостеприимный мужчина, пригласивший случайную знакомую домой для возлияний, после пробуждения обнаружил отсутствие пылесоса, микроволновки и мобильного телефона.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Два человека погибли в автобусе без тормозов в Керчи. На городской маршрут вышло транспортное средство с неисправной тормозной системой.
В Крыму спасатели сняли с 25-метровой сосны неудачливого парапланериста. 1 октября в 15:00 на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что в районе Кабаньего перевала (Бахчисарайский район) во время полета на параплане мужчина не справился с управлением и упал в горно-лесной зоне.
Смертельное ДТП в Крыму: ВАЗ влетел в дерево. В селе Курское под Белогорском в результате ДТП погиб 39-летний пассажир легковушки.
Летевший из Москвы в Симферополь самолет совершил экстренную посадку. Самолет компании S7 Airlines, летевший из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.
Суд утвердил увеличенный тюремный срок для экс-мэра Евпатории Филонова
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) подтвердил приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову.
Какой сегодня праздник 6 октября
Сегодня, 6 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем раньше
В Севастополе тяжелых больных COVID-19 «намного больше», чем в первую и вторую волну.
Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана силовиками
Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.
20 часов назад
Опасный предмет нашли в продукции «Крымхлеба»
20 часов назад
Крымчане возмутились ценами на картошку
13 часов назад
Аксенов прокомментировал обыски в горсовете Евпатории
17 часов назад
Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, умерли четверо человек в возрасте от 69 до 89 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.