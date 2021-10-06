Большую севастопольскую тропу откроют для туристов-палаточников

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Места для отдыха, в том числе для ночевок туристов в палаточных лагерях, должны появиться вдоль Большой севастопольской тропы уже к следующему туристическому сезону.

Соответствующее распоряжение дал губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что до сегодняшнего дня вдоль тропы с советских времен сохранились легко оборудованные туристические стоянки, на месте которых и следует организовать современные места отдыха, которые в течение сезона должны контролироваться и убираться, а в конце – демонтироваться.

«Естественно, там ничего капитального происходить не должно, потому что там режим заповедника. Сейчас там Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя и Севприроднадзор порядок наводит, но это история про субботники. Тем не менее эти места всегда востребованы при путешествии по Большой севастопольской тропе. И надо подходы выработать, как в условиях ООПТ мы можем там организовать цивилизованное пребывание людей, особенно тех, которые выбирают этот маршрут на несколько дней и хотят остановиться на ночь», – сказал губернатор на аппаратном совещании в правительстве города.

Он подчеркнул, что организовать такие локации необходимо уже к следующему туристическому сезону в Севастополе и поручил вице-губернатору Марии Литовко с привлечением ведомств, в том числе Севприроднадзора, продумать, кто этим займется и на каких условиях.

«Надо к следующему сезону продумать и организовать там на системной основе либо силами наших подведомственных учреждений, либо привлечь на этот период инвесторов, арендаторов, по понятному техзаданию. Чтобы это было цивилизованно, убиралось, приводилось в порядок и в конце сезона демонтировалось. К следующему туристическому сезону это надо сделать», – подчеркнул Развожаев.

По словам вице-губернатора Марии Литовко, в сезоне 2021 Большую севастопольскую тропу посетили 220 тысяч туристов.

Она отметила, что на сегодняшний день люди, которые выбирают пеший туризм, не имеют возможности установить палатки, «хотя есть инструмент, который позволяет с максимальной сохранностью для природы организовать эту инфраструктуру».

Большая севастопольская тропа – уникальный туристический маршрут с перепадом высот, общей протяженностью более 200 км. Основная ветка из восьми участков для пешего туризма (восемь маршрутов, следующих один за другим) простирается на 117 км. Тропа проходит по скалам, над морем, между каньонами, по долинам, пролегая преимущественно через особо охраняемые природные территории и охватывая знаковые достопримечательности живописной местности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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