Большинство крымских призывников останутся служить на полуострове

Большая часть крымчан, которых призовут в российскую армию осенью, останется служить на полуострове.

Об этом сообщил начальник отдела призыва Республики Крым, подполковник Сергей Давиденко. По его словам, данное решение принято исходя из эпидемиологической обстановки.

«Большая часть крымских призывников останется служить в Крыму. Остальные будут распределены по другим субъектам Российской Федерации. Это связано с эпидемиологической ситуацией», - рассказал начальник отдела призыва РК.

Осенний призыв в России продлится с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

Как ранее сообщалось, с шестого июня в России начали действовать новые нормы при призыве на воинскую службу. Тем, кто получил отсрочку от армии по причинам, не связанным со здоровьем, нет нужды проходить обязательный медицинский осмотр. Однако, призываемый сам может проявить инициативу и пройти всех необходимых врачей. Данный закон должен не только снизить количество медицинских осмотров, но и улучшить качество обследований тех, кто поступает на воинскую службу. По прогнозам, количество медосмотров сократится в половину.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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